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Радимов оценил неожиданную победу «Краснодара» над «Зенитом»

Радимов оценил неожиданную победу «Краснодара» над «Зенитом»
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Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением об игре «Краснодара», который в минувшем туре на своем поле обыграл петербургскую команду со счётом 2:0.

«Мне понравился «Краснодар». Понравилось, что, прежде всего, он с позиции силы стал играть. В прошлом году, забив мяч, они прямо сами себя испугались. Сейчас это совершенно другой «Краснодар», который знает, что хочет, уверен в себе. И опыта у них теперь гораздо больше. Сперцян — готовый мастер, который летом наверняка уедет, Кордоба — финалист Кубка Америки, молодой Козлов, который в «Балтике» был незаменимым, здесь выходит на 10-15 минут, но тоже помогает команде.

То есть они могут усиливать по ходу матча игру, это огромный плюс для них. И все голодные до того, чтобы выиграть. «Краснодар» прибавлял от игры к игре и прибавляет. Поэтому «Краснодар» очень серьёзный оппонент «Зенита». А второе — конечно же, надо отметить болельщиков, которых воспитал Галицкий. Про весь стадион, парк можно даже не говорить, про академию… Это понятно. Но он же говорил, что «я своих болельщиков воспитал», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

28 сентября состоялся матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Краснодар» и «Зенит». Игра проходила на стадионе «Краснодар» в Краснодаре. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). «Краснодар» одержал победу со счётом 2:0. На 88-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Краснодара» Джон Кордоба. В добавленное время форвард Фёдор Смолов забил второй мяч «Краснодара».

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, набрав 24 очка после 10 игр. На второй строчке располагается московский «Локомотив», заработавший также 24 очка. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает третью строчку, набрав 23 очка.

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