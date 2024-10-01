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Кержаков рассказал о предложении возглавить клуб из европейского чемпионата

Кержаков рассказал о предложении возглавить клуб из европейского чемпионата
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Бывший футболист сборной России Александр Кержаков рассказал о предложении возглавить клуб из европейского чемпионата.

«Было одно конкретное предложение от клуба из не самого сильного европейского чемпионата. Команда без амбиций и серьёзных задач, поэтому я отказался», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее российский специалист Александр Кержаков покинул казахстанский «Кайрат» Об уходе Кержакова казахстанский клуб объявил 3 сентября. Контракт с российским специалистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Кержаков был назначен главным тренером «Кайрата» 29 мая. В июле подопечные российского специалиста провели четыре матча, в которых одержали две победы и дважды сыграли вничью. В августе Александр Кержаков был признан лучшим тренером июля в чемпионате Казахстана.

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