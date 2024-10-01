Осимхен: я стою более € 100 млн, ведь обладаю редкими футбольными качествами

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен, выступающий за «Галатасарай» на правах аренды, оценил собственную трансферную стоимость.

«На мой взгляд, я стою более € 100 млн, потому что есть всего несколько футболистов, обладающих такими же характеристиками, как и я. Прекрасно осознаю влияние, которое я могу оказать [на поле]. Это нормально, что есть люди, которые не согласны с такой оценкой», — приводит слова Осимхена сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

В нынешнем сезоне Осимхен принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с итальянским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

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