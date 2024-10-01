«Локомотив» — «Оренбург»: стартовые составы команд на матч Кубка России

Сегодня, 1 октября, состоится матч 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Локомотив» и «Оренбург». Команды будут играть на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Александром Машлякевичем. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Команды назвали стартовые составы.

«Локомотив»: Митрюшкин, Погостнов, Ньямси, Ненахов, Тикнизян, Тимофеев, Салтыков, Севикян, Сарвели, Пиняев, Сулейманов.

«Оренбург»: Москвичёв, Зотов, Прохин, Хотулёв, Караташ, Гюрлюк, Михайлов, Муро, Рыбчинский, Барановский, Оганесян.

После четырёх сыгранных туров «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу группы В Кубка России. Подопечные Михаила Галактионова выиграли все свои матчи и набрали 12 очков. «Оренбург» все свои матчи группового этапа проиграл и с нулём очков располагается на четвёртом месте.