Александр Кержаков: сейчас у меня нет команды, но это не значит, что я не работаю

Российский специалист Александр Кержаков рассказал, чем занимается после ухода из «Кайрата». Кержаков покинул клуб 3 сентября.

«Я не прекращал свою работу. Сейчас такой период, что у меня нет команды, но это не значит, что я не работаю. Много времени уделяю просмотрам матчей, анализу игр, чтению профессиональной литературы, в общем, развитию в тренерской профессии», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Кержаков был назначен главным тренером «Кайрата» 29 мая. Под руководством российского специалиста казахстанский клуб провёл 12 матчей во всех турнирах, в которых шесть раз победил, три раза сыграл вничью и три раза потерпел поражение. В августе Кержаков был признан лучшим тренером июля в чемпионате Казахстана.

Предыдущим клубом Александра Кержакова был сербский «Спартак» из Суботицы, который он возглавлял с июня по ноябрь 2023 года. Ранее экс-форвард работал в качестве главного тренера в кипрской «Кармиотиссе» (с февраля по апрель 2023 года), «Нижнем Новгороде» (с июня 2021 по июнь 2022 года) и томской «Томи» (с сентября 2020 по май 2021 года).