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«Байер» — «Милан»: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 22:00 мск

«Байер» — «Милан»: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 22:00 мск
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Сегодня, 1 октября, состоится матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встретятся немецкий «Байер» и итальянский «Милан». Команды сыграют на стадионе «БайАрена» в Леверкузене (Германия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сандро Шеррером (Швейцария). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2024, вторник. 22:00 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Не начался
Милан
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В своём матче в рамках 1-го тура общего этапа «Байер» разгромил нидерландский «Фейеноорд». Подопечные Хаби Алонсо победили со счётом 4:0. «Милан» встречался с английским «Ливерпулем». «Россонери» уступили со счётом 1:3.

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