«Пари НН» — ЦСКА: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 20:45

Сегодня, 1 октября, состоится матч 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Пари НН» и ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Цыганок. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После четырёх туров группового этапа «Пари НН» набрал одно очко и занимает четвёртое место в квартете С. ЦСКА после аналогичного количества игр заработал восемь очков и располагается на второй строчке. Возглавляет группу С «Краснодар», набравший девять очков.

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