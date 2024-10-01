Александр Кержаков ответил, кто составит конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков назвал команды, которые составят конкуренцию сине-бело-голубым в борьбе за чемпионство.

«После десяти туров у трёх лидирующих команд больше 20 очков — это на уровне чемпионского графика. Такая плотность говорит о том, что команды выдали очень хорошие победные серии на данном отрезке. Не говорил бы о нестабильной игре «Зенита», просто ещё раз повторюсь — «Краснодар» и «Локо» очень хороши на данном отрезке. Не буду оригинален, если скажу, что эти три команды, а также «Динамо» будут бороться за чемпионство», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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