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«Барселона» — «Янг Бойз»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 22:00 мск

«Барселона» — «Янг Бойз»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 22:00 мск
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Сегодня, 1 октября, состоится матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встретятся испанская «Барселоне» и швейцарский «Янг Бойз». Команды сыграют на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Эриком Ламбрехтсом (Бельгия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2024, вторник. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Янг Бойз
Берн, Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В своём матче в рамках 1-го тура общего этапа «Барселона» уступила «Монако» со счётом 1:2. «Янг Бойз» на своём поле разгромно проиграл «Астон Вилле» со счётом 0:3.

Действующим обладателем трофея является мадридский «Реал», который в финале обыграл дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0.

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