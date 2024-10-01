«Атлетико» рассчитывает на смягчение наказания за поведение фанатов в игре с «Реалом»

Мадридский «Атлетико» рассчитывает на смягчение возможного наказания за поведение своих болельщиков во время матча 8-го тура испанской Примеры с «Реалом» (1:1), которые бросали с трибун различные предметы во вратаря «сливочных» Тибо Куртуа. Об этом сообщает Football Espana со ссылкой на El Chiringuito.

По информации источника, «матрасники» в пояснении для дисциплинарного комитета Королевской испанской федерации футбола указали, что Куртуа провоцировал болельщиков хозяев. Моменты с провокационным поведением бельгийского голкипера зафиксированы на видео.

Ранее появилась информация, что в «Реале» считают, что отчёт по матчу, поданный Ла Лигой в Комитет по борьбе с насилием, не отразил в себе всех нарушений, допущенных болельщиками «Атлетико».

Самые скандальные футболисты в истории: