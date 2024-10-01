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«Атлетико» рассчитывает на смягчение наказания за поведение фанатов в игре с «Реалом»

«Атлетико» рассчитывает на смягчение наказания за поведение фанатов в игре с «Реалом»
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Мадридский «Атлетико» рассчитывает на смягчение возможного наказания за поведение своих болельщиков во время матча 8-го тура испанской Примеры с «Реалом» (1:1), которые бросали с трибун различные предметы во вратаря «сливочных» Тибо Куртуа. Об этом сообщает Football Espana со ссылкой на El Chiringuito.

Испания — Примера . 8-й тур
29 сентября 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
1 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Милитао – 64'     1:1 Корреа – 90+5'    
Удаления: М. Льоренте – 90+9' / нет

По информации источника, «матрасники» в пояснении для дисциплинарного комитета Королевской испанской федерации футбола указали, что Куртуа провоцировал болельщиков хозяев. Моменты с провокационным поведением бельгийского голкипера зафиксированы на видео.

Ранее появилась информация, что в «Реале» считают, что отчёт по матчу, поданный Ла Лигой в Комитет по борьбе с насилием, не отразил в себе всех нарушений, допущенных болельщиками «Атлетико».

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