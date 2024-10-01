Александр Кержаков рассказал, какая команда больше всех удивляет после трети сезона РПЛ

Бывший футболист сборной России Александр Кержаков ответил на вопрос о том, какая команда больше всех удивляет после трети сезона Российской Премьер-Лиги.

«Меня, наверное, как и многих, приятно удивляет своей игрой «Локомотив». Весёлый, быстрый, атакующий футбол команды, в составе которой в основном российские игроки», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, на данный момент «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, набрав 24 очка после 10 игр. На второй строчке располагается московский «Локомотив», заработавший также 24 очка. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает третью строчку, набрав 23 очка.