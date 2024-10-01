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Аршавин объяснил поражение «Зенита» от «Краснодара»

Аршавин объяснил поражение «Зенита» от «Краснодара»
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Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о поражении петербургского «Зенита» от «Краснодара» (0:2) в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги.

— Что случилось с «Зенитом» [в матче с «Краснодаром»]?
— Глушенков травмировался… схема ещё не определена в команде. Есть причины, с которыми «Зенит» просто был не готов к этому матчу с «Краснодаром», — сказал Аршавин в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»

Напомним, на данный момент «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, набрав 24 очка после 10 игр. На второй строчке располагается московский «Локомотив», заработавший также 24 очка. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает третью строчку, набрав 23 очка.

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