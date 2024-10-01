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Юрген Клопп получил орден за заслуги перед Германией

Юрген Клопп получил орден за заслуги перед Германией
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Бывший главный тренер «Ливерпуля» и дортмундской «Боруссии» Юрген Клопп был удостоен федерального ордена «За заслуги перед ФРГ».

Как информирует Bild, вручение указанной награды было приурочено к празднику — Дню германского единства, который проходит 3 октября.

В записке, прилагающейся к ордену, полученному Клоппом, было написано: «Успех и слава никогда не мешали ему видеть человека в каждом спортсмене».

Государственную награду немецкому тренеру вручил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Напомним, Клопп возглавлял «Боруссию» с 2008 по 2015 год. За этот период «шмели» дважды становились чемпионами Германии. С 2015 по 2024 год Клопп занимал должность главного тренера «Ливерпуля», с которым он выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Англии.

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