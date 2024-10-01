Карпин отреагировал на опрос ВЦИОМ о спаде интереса к футболу в России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин, комментируя данные опроса ВЦИОМ, согласно которым в стране снизилась доля жителей, интересующихся футболом, заявил, что матчи с участием национальной команды постоянно собирают полные стадионы.

«Не знаю, кто, что и как там считал, но именно в матчах сборных всегда полный стадион, что с Камеруном, что с Сербией или даже с Кубой в Волгограде. Болельщики всегда встречают в аэропорту, «атакуют» футболистов, ждут при входе в отель. Естественно, гонят команду вперёд на стадионах. Так что лично я падение интереса не очень прочувствовал», — сказал Карпин «Матч ТВ».

Из опроса ВЦИОМ следует, что доля равнодушных к футболу россиян с 2005 по 2024 год увеличилась с 43% до 77%. По данным источника, количество постоянных футбольных болельщиков снизилось в пять раз (с 19% до 4%), а интересующихся футболом время от времени — с 34% до 18%. Также отмечается, что в 2009 году на вопрос об интересном и симпатичном с точки зрения профессиональных и личностных качеств футболисте могли ответить 47% респондентов, а сегодня эта доля составляет только 17%.