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Клопп высказался о возможности заменить Нагельсмана на посту тренера сборной Германии

Клопп высказался о возможности заменить Нагельсмана на посту тренера сборной Германии
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Бывший главный тренер «Ливерпуля» и дортмундской «Боруссии» Юрген Клопп прокомментировал информацию, что он может заменить Юлиана Нагельсмана на посту наставника сборной Германии.

«Все надеются, что Юлиан Нагельсман будет на этом посту гораздо, гораздо дольше, чем до 2026 года (контракт Нагельсмана рассчитан до 2026 года. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Клоппа журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, с 2015 года по лето 2024 года Клопп занимал должность главного тренера «Ливерпуля». По ходу минувшего сезона немецкий специалист заявил, что намерен взять паузу в тренерской деятельности.

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