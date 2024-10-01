«Интер» — «Црвена Звезда»: текстовая онлайн-трансляция матча ЛЧ начнётся в 22:00

Сегодня, 1 октября, состоится матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встретятся итальянский «Интер» и сербская «Црвена Звезда». Команды будут играть на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

В своём матче в рамках 1-го тура «Интер» вничью с английским «Манчестер Сити» (0:0). «Црвена Звезда» на своём поле уступила португальской «Бенфике» со счётом 1:2.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: