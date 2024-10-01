«На поле нужно проявлять характер». Рахимов — о поражении «Рубина» в матче с «Факелом»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов ответил на вопрос, есть ли у него объяснение, почему за два последних матча с «Факелом» казанскому клубу ни разу не удалось поразить ворота соперника. Сегодня, 1 октября, «Рубин» уступил воронежскому клубу в игре 5-го тура Фонбет Кубка России (0:1). 27 сентября подопечные Рахимова сыграли вничью с «Факелом» во встрече 10-го тура РПЛ (0:0).

«Сложно объяснять. Мы всегда планируем большую ротацию в каждом матче, мы даём игрокам себя проявлять. Если игроки не проявляют себя, не выдают то, что мы от них ожидаем, то это моя проблема. На поле нужно проявлять характер. Когда вы получаете шанс, нужно его использовать.

Недовольство нужно убирать, показывая самоотдачу. Второй тайм был достаточно неплохой, нам сложно давалось давление, так как «Факел» опустился глубоко, нужно больше агрессии. Нужно найти тот баланс, который нам даст возможность проводить игру на уровне с первой минуты, где нет перепадов», — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».

После пяти матчей группового этапа Кубка России «Рубин» набрал шесть очков и занимает третье место в квартете D. «Факел» заработал три очка и располагается на четвёртой строчке. В следующем туре подопечные Рахимова встретятся с «Акроном» (23 октября), а «Факел» — с «Зенитом» (22 октября).

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