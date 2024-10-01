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Слот ответил, сможет ли «Ливерпуль» добиваться результатов одновременно в АПЛ и ЛЧ

Слот ответил, сможет ли «Ливерпуль» добиваться результатов одновременно в АПЛ и ЛЧ
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот ответил на вопрос, смогут ли его подопечные демонстрировать высокий уровень игры как в чемпионате Англии, так и в Лиге чемпионов.

«Одна из причин, из-за которой мы можем конкурировать, заключается в том, что у нас высокий уровень мастерства и сплочённая команда. Я вижу, что, когда мы забиваем, радуются даже те, кто не выходит на поле.

Однако считаю, что нам определённо есть что улучшить, если мы хотим остаться на прежнем уровне, учитывая список ближайших матчей. В АПЛ каждая игра по-настоящему сложная. К тому же мы ещё не встречались с командами из верхней части турнирной таблицы», — приводит слова Слота официальный сайт мерсисайдцев.

После шести туров АПЛ «Ливерпуль» занимает первое место.

Турнирная таблица АПЛ
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