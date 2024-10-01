Радимов: где «Спартак» откопал-то Николсона? Человек уже закончил

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов поделился мнением о том, в чём конкретно «Спартак» проиграл «Локомотиву» в столичном дерби.

— Да, «Спартак» именно проиграл. Почему Станкович так сделал, сложная история. То есть он не хочет менять свою идею игры: мы всегда будем играть в этот футбол, чтобы футболисты мне верили. Ну окей, да, так может быть, но это было заранее самоубийство против такого «Локомотива», мне кажется, так сыграть.

— Вы поняли идею с выходом Николсона на острие?

— Очень удивился. Где его откопали-то? Человек закончил. Человек уже, по-моему, сам-то не хочет. Он куда-то ездил в аренду. Он еле ходит на самом деле. Знаете, тут объективно впечатление такое, он как нескладный какой-то, он инородное тело в этой команде. Вот есть Барко, Угальде и Николсон. Сами подумайте, кто лишний в этой тройке, – приводит слова Радимова «РБ Спорт».