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Радимов: где «Спартак» откопал-то Николсона? Человек уже закончил

Радимов: где «Спартак» откопал-то Николсона? Человек уже закончил
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Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов поделился мнением о том, в чём конкретно «Спартак» проиграл «Локомотиву» в столичном дерби.

— Да, «Спартак» именно проиграл. Почему Станкович так сделал, сложная история. То есть он не хочет менять свою идею игры: мы всегда будем играть в этот футбол, чтобы футболисты мне верили. Ну окей, да, так может быть, но это было заранее самоубийство против такого «Локомотива», мне кажется, так сыграть.

— Вы поняли идею с выходом Николсона на острие?
— Очень удивился. Где его откопали-то? Человек закончил. Человек уже, по-моему, сам-то не хочет. Он куда-то ездил в аренду. Он еле ходит на самом деле. Знаете, тут объективно впечатление такое, он как нескладный какой-то, он инородное тело в этой команде. Вот есть Барко, Угальде и Николсон. Сами подумайте, кто лишний в этой тройке, – приводит слова Радимова «РБ Спорт».

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