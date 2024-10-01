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Анчелотти отреагировал на призыв Симеоне наказать Куртуа за поведение в дерби Мадрида

Анчелотти отреагировал на призыв Симеоне наказать Куртуа за поведение в дерби Мадрида
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос, что он думает о словах Диего Симеоне, возглавляющего столичный «Атлетико», ранее призвавшего наказать вратаря «сливочных» Тибо Куртуа за его поведение в матче 8-го тура Ла Лиги между командами (1:1), где, по мнению аргентинского специалиста, бельгийский футболист провоцировал болельщиков «матрасников».

Испания — Примера . 8-й тур
29 сентября 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
1 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Милитао – 64'     1:1 Корреа – 90+5'    
Удаления: М. Льоренте – 90+9' / нет

«Я уважаю мнение каждого и готов ответить каждому, но, когда Куртуа во время матча по много раз кричат «умри», сложно сосредоточиться на игре и отражать удары.

Эта довольно понятная тема для всех. Матч был остановлен из-за агрессивных действий. Жестокости нет места ни на поле, ни в обществе. Все видели, что произошло», — приводит слова Анчелотти Sport.es.

Напомним, встреча была остановлена во втором тайме, поскольку болельщики хозяев начали бросать в Куртуа различные предметы.

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