«Локомотив» — «Оренбург»: Пиняев оформил дубль на 56-й минуте

В эти минуты проходит матч 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются «Локомотив» и «Оренбург». Команды играют на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Александром Машлякевичем. Стартовый свисток прозвучал в 18:30 мск. На момент выхода новости счёт в игре 2:0 в пользу хозяев.

На 56-й минуте Сергей Пиняев оформил дубль.

После четырёх сыгранных туров «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу группы В Кубка России. Подопечные Михаила Галактионова выиграли все свои матчи и набрали 12 очков. «Оренбург» все свои матчи группового этапа проиграл и с нулём очков располагается на четвёртом месте.