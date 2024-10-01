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«Локомотив» — «Оренбург»: Пиняев оформил дубль на 56-й минуте

«Локомотив» — «Оренбург»: Пиняев оформил дубль на 56-й минуте
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В эти минуты проходит матч 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются «Локомотив» и «Оренбург». Команды играют на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Александром Машлякевичем. Стартовый свисток прозвучал в 18:30 мск. На момент выхода новости счёт в игре 2:0 в пользу хозяев.

Fonbet Кубок России . Группа B. 5-й тур
01 октября 2024, вторник. 18:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 Пиняев – 9'     2:0 Пиняев – 56'     2:1 Сахархизан – 66'    

На 56-й минуте Сергей Пиняев оформил дубль.

После четырёх сыгранных туров «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу группы В Кубка России. Подопечные Михаила Галактионова выиграли все свои матчи и набрали 12 очков. «Оренбург» все свои матчи группового этапа проиграл и с нулём очков располагается на четвёртом месте.

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