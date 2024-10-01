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«Пари НН» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч Кубка России

«Пари НН» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч Кубка России
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Сегодня, 1 октября, состоится матч 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Пари НН» и ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Цыганок. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа C. 5-й тур
01 октября 2024, вторник. 20:45 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1-й тайм
0 : 0
ЦСКА
Москва

Стартовые составы команд.

«Пари НН»: Лукьянов, Ведерников, Шоштарич, Варганов, Шнапцев, Магкеев, Карапузов, Ермаков, Мухин, Калинский, Зе Турбо.

ЦСКА: Тороп, Гаич, Роша, Лукин, Мойзес, Агапов, Зделар, Бистрович, Глебов, Койта, Мусаев.

После четырёх туров группового этапа «Пари НН» набрал одно очко и занимает четвёртое место в квартете С. ЦСКА после аналогичного количества игр заработал восемь очков и располагается на второй строчке. Возглавляет группу С «Краснодар», набравший девять очков.

Календарь Кубка России
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