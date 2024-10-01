«Локомотив» дома обыграл «Оренбург» в рамках Кубка России

Завершился матч 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались «Локомотив» и «Оренбург». Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Александром Машлякевичем. Стартовый свисток прозвучал в 18:30 мск. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В составе хозяев дубль оформил Сергей Пиняев. Гости ответили точным ударом Саида Сахархизана.

После пяти сыгранных туров «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу группы В Кубка России. Подопечные Михаила Галактионова выиграли все свои матчи и набрали 15 очков. «Оренбург» все свои матчи группового этапа проиграл и с нулём очков располагается на четвёртом месте.