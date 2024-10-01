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Анчелотти рассказал о состоянии травмированного Мбаппе

Анчелотти рассказал о состоянии травмированного Мбаппе
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о состоянии здоровья нападающего Килиана Мбаппе, получившего мышечную травму в конце сентября.

«Он [Мбаппе] качественно и быстро восстановился. Вчера он тренировался индивидуально. Килиан не пропустил большое количество тренировок, поэтому он не потерял кондиции. Сегодня Мбаппе также будет тренироваться, и мы оценим его состояние, учитывая, что последнее, чего бы нам хотелось, это рисковать им», — приводит слова Анчелотти Sport.es.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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