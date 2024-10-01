Радимов оценил игру Батракова в матче со «Спартаком»

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов поделился мнением об игре полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в дерби со «Спартаком» (3:1).

«На фоне Самошникова с его дублем — конечно, не очень результативен. А по большому счёту, «Локо» выиграл центр поля: убегали в атаку, в обороне возвращались на правильные позиции. Не самая простая позиция для игры, тем более в возрасте Батракова. Но, мне кажется, он справился, его надо похвалить.

Мне он, например, понравился гораздо больше сейчас, нежели в матчах с командами ниже уровнем, он смотрится хорошо, его мастерства хватает. А в таких матчах ему ещё предстоит себя показывать. Мне понравилось, как он сыграл. При том что все говорят: ну вот он там, мол, что-то не сделал. Нет, нормально абсолютно сыграл, — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

19-летний Батраков за 10 матчей в составе «Локомотива» в текущем сезоне отметился семью забитыми мячами и отдал пять голевых передач.