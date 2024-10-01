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Аннулирована красная карточка Бруну Фернандеша, полученная им в матче с «Тоттенхэмом»

Аннулирована красная карточка Бруну Фернандеша, полученная им в матче с «Тоттенхэмом»
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Атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш сможет принять участие в трёх ближайших матчах его команды, поскольку Футбольная ассоциация Англии (FA) аннулировала красную карточку, полученную им в игре 6-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом» (0:3). Об этом информирует пресс-служба FA в соцсети Х (ранее Twitter).

Англия — Премьер-лига . 6-й тур
29 сентября 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
0 : 3
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Джонсон – 3'     0:2 Кулушевски – 47'     0:3 Соланке – 77'    
Удаления: Фернандеш – 42' / нет

Подчёркивается, что Футбольная ассоциация Англии удовлетворила апелляцию «красных дьяволов» на неправомерное удаление португальского полузащитника.

Фернандеш получил прямую красную карточку на 42-й минуте встречи с «Тоттенхэмом», нарушив правила на атакующем хавбеке лондонского клуба Джеймсе Мэддисоне.

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