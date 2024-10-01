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Тчуамени: в сборной Франции были удивлены решением Гризманна закончить карьеру

Тчуамени: в сборной Франции были удивлены решением Гризманна закончить карьеру
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Опорный полузащитник сборной Франции и мадридского «Реала» Орельен Тчуамени отреагировал на решение нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна завершить карьеру в стане «трёхцветных».

«Мы были очень удивлены его заявлением. Жаль, что он принял решение нас покинуть, но такова реальность. Это повлияет на нас, но раз Антуан принял подобное решение, значит, так будет лучше для него. Желаю ему всего наилучшего на индивидуальном уровне», — приводит слова Тчуамени Sport.es.

Гризманн дебютировал за сборную Франции в марте 2014 года. С тех пор форвард провёл за национальную команду 137 матчей, в которых забил 44 гола. В 2018 году Антуан стал с Францией чемпионом мира, а в 2021 году выиграл Лигу наций УЕФА.

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