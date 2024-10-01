«Барселона» — «Янг Бойз»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

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Сегодня, 1 октября, состоится матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встретятся испанская «Барселоне» и швейцарский «Янг Бойз». Команды сыграют на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Эриком Ламбрехтсом (Бельгия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стали известны стартовые составы команд:

«Барселона»: Пенья, Кунде, Кубарси, Мартинес, Бальде, Касадо, Ямаль, Педри, Рафинья, Торрес, Левандовски.

«Янг Бойз»: Келлер, Зукру, Али, Аджам, Монтейру, Блюм, Лаупер, Колли, Имери, Угринич, Иттен.

В своём матче в рамках 1-го тура общего этапа «Барселона» уступила «Монако» со счётом 1:2. «Янг Бойз» на своём поле проиграл «Астон Вилле» с разгромным счётом 0:3.

Действующим обладателем трофея является мадридский «Реал», который в финале обыграл дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0.