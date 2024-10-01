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«Пари НН» — ЦСКА: Бистрович открыл счёт в матче на 49-й минуте

«Пари НН» — ЦСКА: Бистрович открыл счёт в матче на 49-й минуте
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В эти минуты идёт матч 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются «Пари НН» и ЦСКА. Игра проходит на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Цыганок. На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу ЦСКА.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа C. 5-й тур
01 октября 2024, вторник. 20:45 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Бистрович – 49'     0:2 Глебов – 61'    

На 49-й минуте полузащитник гостей Кристиан Бистрович открыл счёт в матче.

После четырёх туров группового этапа «Пари НН» набрал одно очко и занимает четвёртое место в квартете С. ЦСКА после аналогичного количества игр заработал восемь очков и располагается на второй строчке. Возглавляет группу С «Краснодар», набравший девять очков.

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