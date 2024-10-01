Тренер «Локомотива» Галактионов прокомментировал победу над «Оренбургом» в Кубке России

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов заявил, что железнодорожники хотят выиграть все матчи на групповом этапе Фонбет Кубка России по футболу. Сегодня московский клуб обыграл «Оренбург» со счётом 2:1 в домашнем матче 5-го тура.

— С одной стороны, территориальное преимущество было и в первом тайме, и почти весь второй. Ляп, который мы допустили, потеря мяча и контратака соперника — это повод поговорить с командой, окунуться в детали и дальше таких моментов не допускать. Ребята получили игровую практику, старались и выполняли тот объём и самоотдачу, которые требовалось. Мы им благодарны за это.

— Теперь мотивация выиграть шесть матчей из шести в группе?

— Конечно. Каждая игра — это отдельная история, к которой мы готовимся и которую надо выигрывать и развивать свои принципы игры, — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».