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Тренер «Локомотива» Галактионов прокомментировал победу над «Оренбургом» в Кубке России

Тренер «Локомотива» Галактионов прокомментировал победу над «Оренбургом» в Кубке России
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов заявил, что железнодорожники хотят выиграть все матчи на групповом этапе Фонбет Кубка России по футболу. Сегодня московский клуб обыграл «Оренбург» со счётом 2:1 в домашнем матче 5-го тура.

Fonbet Кубок России . Группа B. 5-й тур
01 октября 2024, вторник. 18:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 Пиняев – 9'     2:0 Пиняев – 56'     2:1 Сахархизан – 66'    

— С одной стороны, территориальное преимущество было и в первом тайме, и почти весь второй. Ляп, который мы допустили, потеря мяча и контратака соперника — это повод поговорить с командой, окунуться в детали и дальше таких моментов не допускать. Ребята получили игровую практику, старались и выполняли тот объём и самоотдачу, которые требовалось. Мы им благодарны за это.

— Теперь мотивация выиграть шесть матчей из шести в группе?
— Конечно. Каждая игра — это отдельная история, к которой мы готовимся и которую надо выигрывать и развивать свои принципы игры, — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».

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