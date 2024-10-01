Тчуамени назвал футболиста «Реала», заслужившего выиграть «Золотой мяч» — 2024

Опорный полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени ответил на вопрос, кто заслуживает получить приз лучшему футболисту года «Золотой мяч».

«Винисиус заслуживает этого («Золотой мяч»). Он провёл очень хороший сезон. У Вини отличные шансы выиграть «Золотой мяч», — приводит слова Тчуамени Sport.es.

Напомним, в минувшем сезоне бразильский нападающий принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых отметился 24 голами и 11 результативными передачами. В составе «Королевского клуба» Винисиус выиграл Лигу чемпионов и испанскую Примеру. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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