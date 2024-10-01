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«Байер» — «Милан»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

«Байер» — «Милан»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов
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Сегодня, 1 октября, состоится матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встретятся немецкий «Байер» и итальянский «Милан». Команды сыграют на стадионе «БайАрена» в Леверкузене (Германия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сандро Шеррером (Швейцария). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2024, вторник. 22:00 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
1-й тайм
0 : 0
Милан
Милан, Италия

Стали известны стартовые составы играющих команд:

«Байер»: Градецки, Тапсоба, Та, Инкапье, Гримальдо, Фримпонг, Джака, Вирц, Гарсия, Адли, Бонифасе.

«Милан»: Меньян, Томори, Габбиа, Роял, Эрнандес, Рейндерс, Фофана, Лофтус-Чик, Пулишич, Леау, Абрахам.

В своём матче в рамках 1-го тура общего этапа «Байер» разгромил нидерландский «Фейеноорд». Подопечные Хаби Алонсо победили со счётом 4:0. «Милан» встречался с английским «Ливерпулем». «Россонери» уступили со счётом 1:3.

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