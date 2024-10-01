«Штутгарт» и «Спарта» сыграли вничью в матче 2-го тура общего этапа ЛЧ

Сегодня, 1 октября, состоялся матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались немецкий «Штутгарт» и чешская «Спарта». Команды играли на стадионе «Штутгарт Арена» в Штутгарте (Германия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:45 мск. Игра завершилась со счётом 1:1.

В составе хозяев забил Энцо Мийо. Гости ответили точным ударом Каана Кайринена.

Напомним, с этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге чемпионов не будет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.

По итогам восьми туров формируется таблица из 36 клубов. Так определяется топ-8 команд, которые сразу отправляются в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проводят стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.