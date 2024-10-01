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«Штутгарт» и «Спарта» сыграли вничью в матче 2-го тура общего этапа ЛЧ

«Штутгарт» и «Спарта» сыграли вничью в матче 2-го тура общего этапа ЛЧ
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Сегодня, 1 октября, состоялся матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались немецкий «Штутгарт» и чешская «Спарта». Команды играли на стадионе «Штутгарт Арена» в Штутгарте (Германия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:45 мск. Игра завершилась со счётом 1:1.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2024, вторник. 19:45 МСК
Штутгарт
Штутгарт, Германия
Окончен
1 : 1
Спарта П
Прага, Чехия
1:0 Мийо – 7'     1:1 Кайринен – 32'    

В составе хозяев забил Энцо Мийо. Гости ответили точным ударом Каана Кайринена.

Напомним, с этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге чемпионов не будет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.

По итогам восьми туров формируется таблица из 36 клубов. Так определяется топ-8 команд, которые сразу отправляются в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проводят стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Календарь ЛЧ
Турнирная таблица ЛЧ
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