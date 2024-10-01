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Холанд, Фоден и Сака — самые дорогие футболисты АПЛ по версии Transfermarkt

Холанд, Фоден и Сака — самые дорогие футболисты АПЛ по версии Transfermarkt
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Авторитетный интернет-портал Transfermarkt обновил рыночные стоимости ряда игроков клубов английской Премьер-лиги. Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стал самым дорогим футболистом чемпионата Англии. Его стоимость оценивается в € 200 млн. На второй строчке расположился вингер «горожан» Филип Фоден (€ 150 млн). Замыкает тройку самых дорогих игроков АПЛ крайний нападающий «Арсенала» Букайо Сака, оценивающийся в € 140 млн.

Десять самых дорогих игроков АПЛ по версии Transfermarkt:

  1. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») - € 200 млн.
  2. Филип Фоден («Манчестер Сити») — € 150 млн.
  3. Букайо Сака («Арсенал») - € 140 млн.
  4. Родри («Манчестер Сити») — € 130 млн.
  5. Деклан Райс («Арсенал») — € 120 млн.
  6. Мартин Эдегор («Арсенал») — € 110 млн.
  7. Коул Палмер («Челси») — € 90 млн.
  8. Бруно Гимарайнс («Ньюкасл») — € 85 млн.
  9. Вильям Салиба («Арсенал») — € 80 млн.
  10. Луис Диас («Ливерпуль») — € 80 млн.
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