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Холанд, Фоден и Сака — самые дорогие футболисты АПЛ по версии Transfermarkt

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt обновил рыночные стоимости ряда игроков клубов английской Премьер-лиги. Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стал самым дорогим футболистом чемпионата Англии. Его стоимость оценивается в € 200 млн. На второй строчке расположился вингер «горожан» Филип Фоден (€ 150 млн). Замыкает тройку самых дорогих игроков АПЛ крайний нападающий «Арсенала» Букайо Сака, оценивающийся в € 140 млн.

Десять самых дорогих игроков АПЛ по версии Transfermarkt:

Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») - € 200 млн. Филип Фоден («Манчестер Сити») — € 150 млн. Букайо Сака («Арсенал») - € 140 млн. Родри («Манчестер Сити») — € 130 млн. Деклан Райс («Арсенал») — € 120 млн. Мартин Эдегор («Арсенал») — € 110 млн. Коул Палмер («Челси») — € 90 млн. Бруно Гимарайнс («Ньюкасл») — € 85 млн. Вильям Салиба («Арсенал») — € 80 млн. Луис Диас («Ливерпуль») — € 80 млн.

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