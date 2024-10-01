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Игрок «Спартака» Медина пропустит матч с «Динамо» из-за травмы — источник

Игрок «Спартака» Медина пропустит матч с «Динамо» из-за травмы — источник
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У футболистов московского «Спартака» Хесуса Медины диагностирован надрыв задней поверхности бедра. Об этом сообщает издание Metaratings.

На данный момент футболист не занимается в общей группе «Спартака» и пропустит игру 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Динамо», который состоится в среду, 2 октября, и начнётся в 19:00 по московскому времени.

Ранее хавбек пропустил матч 10-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (1:3), Медина получил повреждение в матче с «Динамо» (2:2) в рамках РПЛ.

Напомним, контракт Медины с клубом действителен до 30 июня 2026 года. В нынешнем сезоне в активе 27-летнего футболиста 10 матчей во всех турнирах, два гола и две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 5 млн.

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