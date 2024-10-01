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Ред Булл Зальцбург — Брест, результат матча 1 октября 2024, счет 0:4, Лига чемпионов УЕФА 2024-2025

«Брест» в гостях разгромил «Ред Булл Зальцбург» в матче Лиги чемпионов
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Завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречались австрийский «Ред Булл Зальцбург» и французский «Брест». Игра проходила на стадионе «Ред Булл Арена» в Зальцбурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Энтони Тейлор. Матч закончился со счётом 4:0 в пользу гостей.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2024, вторник. 19:45 МСК
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Окончен
0 : 4
Брест
Брест, Франция
0:1 Сима – 24'     0:2 Камара – 66'     0:3 Сима – 70'     0:4 Перейра Лаж – 75'    

На 24-й минуте счёт во встрече открыл нападающий французской команды Абдалла Сима. На 66-й минуте преимущество гостей укрепил полузащитник Махди Камара. На 71-й минуте Абдалла Сима довёл счёт до разгромного, оформив дубль. На 76-й минуте хавбек Матиас Перейра Лаж забил четвёртый гол «Бреста» в игре.

После двух матчей общего этапа «Брест» набрал шесть очков. «Ред Булл Зальцбург» не заработал ни одного очка.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица общего этапа Лиги чемпионов

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

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