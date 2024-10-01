«Брест» в гостях разгромил «Ред Булл Зальцбург» в матче Лиги чемпионов
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Завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречались австрийский «Ред Булл Зальцбург» и французский «Брест». Игра проходила на стадионе «Ред Булл Арена» в Зальцбурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Энтони Тейлор. Матч закончился со счётом 4:0 в пользу гостей.
Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2024, вторник. 19:45 МСК
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Окончен
0 : 4
Брест
Брест, Франция
0:1 Сима – 24' 0:2 Камара – 66' 0:3 Сима – 70' 0:4 Перейра Лаж – 75'
На 24-й минуте счёт во встрече открыл нападающий французской команды Абдалла Сима. На 66-й минуте преимущество гостей укрепил полузащитник Махди Камара. На 71-й минуте Абдалла Сима довёл счёт до разгромного, оформив дубль. На 76-й минуте хавбек Матиас Перейра Лаж забил четвёртый гол «Бреста» в игре.
После двух матчей общего этапа «Брест» набрал шесть очков. «Ред Булл Зальцбург» не заработал ни одного очка.
Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:
Комментарии
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