Завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречались австрийский «Ред Булл Зальцбург» и французский «Брест». Игра проходила на стадионе «Ред Булл Арена» в Зальцбурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Энтони Тейлор. Матч закончился со счётом 4:0 в пользу гостей.

На 24-й минуте счёт во встрече открыл нападающий французской команды Абдалла Сима. На 66-й минуте преимущество гостей укрепил полузащитник Махди Камара. На 71-й минуте Абдалла Сима довёл счёт до разгромного, оформив дубль. На 76-й минуте хавбек Матиас Перейра Лаж забил четвёртый гол «Бреста» в игре.

После двух матчей общего этапа «Брест» набрал шесть очков. «Ред Булл Зальцбург» не заработал ни одного очка.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: