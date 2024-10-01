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Тчуамени: футбольные власти должны сделать календарь, который устроит всех игроков

Тчуамени: футбольные власти должны сделать календарь, который устроит всех игроков
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Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Франции Орельен Тчуамени высказался о проблеме перегруженного календаря у футболистов.

«Высшие футбольные инстанции должны собраться и согласовать календарь, который устроит всех нас [футболистов]. Нам нужен профсоюз, чтобы стать сильнее. Впереди много матчей, а следовательно, и много травм», — приводит слова Тчуамени Sport.es.

В нынешнем сезоне Тчуамени принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

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