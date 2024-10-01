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«Это не усиление». Радимов раскритиковал трансферы «Спартака»

«Это не усиление». Радимов раскритиковал трансферы «Спартака»
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Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов поделился впечатлениями от трансферной политики руководства «Спартака».

— В плане атакующих действий, особенно если на пространстве, «Спартак» может. Но мы видим, что Махачкалу вскрыть не могут, «Ахмат» не могут, «Рубин» удалось только за счёт спорного пенальти. «Динамо», которое давало играть, ну да, там вскрыли. Сейчас приехал «Локомотив», который два раза повёл в счёте, который здорово отходил назад. И моментов практически не создали за весь матч. Даже откровенных прострелов не было. Вот это, с одной стороны, просчёт Станковича, он должен работать над этим. Но с другой стороны — качество игроков. Столько уже раз говорили — Умяров, Пруцев, Мартинс в опорной зоне – всё не то. Ну они же не созидатели, по большому счёту. У «Спартака», получается, созидать-то особо некому.

— А Маркиньос, Бонгонда? Барко, в конце концов!
— Маркиньос — ну это комедия какая-то, Бонгонда играет в свою игру. Ему никто почему-то не объясняет, что есть коллективный футбол. Абена попал в чемпионат явно выше уровнем. Я считаю, что те, кто покупал этих игроков, они покупали, лишь бы купить. Это не усиление: ни Маркиньос, ни Абена, – приводит слова Радимова «РБ Спорт».

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