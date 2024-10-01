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Арсенал — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
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«Арсенал» — «ПСЖ»: лондонцы открыли счёт в середине первого тайма

«Арсенал» — «ПСЖ»: лондонцы открыли счёт в середине первого тайма
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В эти минуты проходит матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречаются английский «Арсенал» и французский «ПСЖ». Команды играют на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу хозяев.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2024, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
1-й тайм
2 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Хаверц – 20'     2:0 Сака – 35'    

На 20-й минуте Кай Хаверц открыл счёт в игре.

В 1-м туре Лиги чемпионов «Арсенал» сыграл вничью с «Аталантой» (0:0), а «ПСЖ» обыграл «Жирону» (1:0).

Напомним, с этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге чемпионов не будет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.

По итогам восьми туров формируется таблица из 36 клубов. Так определяется топ-8 команд, которые сразу отправляются в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проводят стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

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