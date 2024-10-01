Стало известно, когда Захарян сможет вернуться в состав «Реала Сосьедад»

Пресс-служба «Реала Сосьедад» назвала сроки возвращения 21-летнего российского полузащитника Арсена Захаряна, который пропустил старт сезона-2024/2025 из-за травмы.

«Захарян сможет вернуться в расположение команды и будет готов тренироваться после паузы на матчи сборных. Ждать ли его в заявке на матч с «Жироной» 18 октября? Слишком рано, Арсену нужно будет проводить все тренировки без боли после возвращения, чтобы снова попасть в состав», — сказали в пресс-службе клуба Metaratings.

Напомним, 21-летний Арсен Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в летнее межсезонье 2023 года за € 13 млн. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2029 года. В минувшем сезоне футболист принял участие в 40 матчах «Реала Сосьедад» во всех турнирах. В общей сложности россиянин отметился одним забитым голом и отдал две результативные передачи, проведя на поле более 1800 минут.