«Пари НН» — ЦСКА: Глебов укрепил преимущество красно-синих

В эти минуты идёт матч 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются «Пари НН» и ЦСКА. Игра проходит на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Цыганок. На момент выхода новости счёт в матче 2:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 61-й минуте нападающий Кирилл Глебов укрепил преимущество красно-синих.

Ранее, на 49-й минуте, полузащитник гостей Кристиан Бистрович открыл счёт в матче.

После четырёх туров группового этапа «Пари НН» набрал одно очко и занимает четвёртое место в квартете С. ЦСКА после аналогичного количества игр заработал восемь очков и располагается на второй строчке. Возглавляет группу С «Краснодар», набравший девять очков.

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