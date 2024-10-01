ЦСКА в гостях обыграл «Пари НН» в матче Кубка России

Завершился матч 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались «Пари НН» и ЦСКА. Игра проходила на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Цыганок. Красно-синие одержали победу со счётом 2:0.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 49-й минуте полузащитник гостей Кристиан Бистрович открыл счёт в матче. На 61-й минуте нападающий Кирилл Глебов укрепил преимущество красно-синих.

После пяти матчей группового этапа «Пари НН» набрал одно очко и занимает четвёртое место в квартете С. ЦСКА после аналогичного количества игр заработал 11 очков и располагается на первой строчке.

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