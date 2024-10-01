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Пари НН — ЦСКА 0:2, результат матча 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России 1 октября

ЦСКА в гостях обыграл «Пари НН» в матче Кубка России
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Завершился матч 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались «Пари НН» и ЦСКА. Игра проходила на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Цыганок. Красно-синие одержали победу со счётом 2:0.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа C. 5-й тур
01 октября 2024, вторник. 20:45 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Бистрович – 49'     0:2 Глебов – 61'    

На 49-й минуте полузащитник гостей Кристиан Бистрович открыл счёт в матче. На 61-й минуте нападающий Кирилл Глебов укрепил преимущество красно-синих.

После пяти матчей группового этапа «Пари НН» набрал одно очко и занимает четвёртое место в квартете С. ЦСКА после аналогичного количества игр заработал 11 очков и располагается на первой строчке.

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