Аллегри может стать новым тренером «МЮ», его кандидатуру поддерживает Фергюсон — GdS

Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассматривается в качестве нового наставника для «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, кандидатуру Аллегри поддержал лично сэр Алекс Фергюсон, возглавлявший «красных дьяволов» с 1986 по 2013 год. Кроме того, итальянский специалист Симоне Индзаги, работающий в «Интере», также рассматривается руководством «Манчестер Юнайтед» на должность нового главного тренера команды.

На текущий момент манкунианцев возглавляет нидерландский специалист Эрик тен Хаг. После шести туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал семь очков и занимает 13-е место.

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