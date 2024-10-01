Результаты матчей Кубка России 1 октября

Сегодня, 1 октября, в 5-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России состоялось три матча. Представляем вашему вниманию результаты игр, прошедших в указанный день.

Результаты матчей 5-го тура группового этапа Кубка России (1 октября):

«Рубин» — «Факел» — 0:1;

«Локомотив» — «Оренбург» — 2:1;

«Пари НН» — ЦСКА — 0:2.

После пяти игр Кубка России «Рубин» набрал шесть очков и занимает третье место в группе D. «Факел» заработал три очка и располагается на четвёртой строчке в этом же квартете.

«Локомотив» набрал 15 очков и занимает первое место в группе В. «Оренбург» располагается на четвёртой строчке (0).

«Пари НН» с одним очком занимает четвёртое место в группе С. ЦСКА с 11 очками располагается на первой строчке.

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