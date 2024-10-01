Пьянич дебютировал за ЦСКА в матче Кубка России с «Пари НН»

Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич дебютировал в составе красно-синих, выйдя на замену на 85-й минуте в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Пари НН», проходящем в эти минуты.

Пьянич присоединился к московскому клубу в минувшем сентябре. Боснийский полузащитник подписал контракт до конца нынешнего сезона с возможностью продления ещё на год.

Игра проходит на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Цыганок. Красно-синие ведут со счётом 2:0. На 49-й минуте полузащитник гостей Кристиан Бистрович открыл счёт в матче. На 61-й минуте нападающий Кирилл Глебов укрепил преимущество красно-синих.

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