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Пьянич дебютировал за ЦСКА в матче Кубка России с «Пари НН»

Пьянич дебютировал за ЦСКА в матче Кубка России с «Пари НН»
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Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич дебютировал в составе красно-синих, выйдя на замену на 85-й минуте в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Пари НН», проходящем в эти минуты.

Fonbet Кубок России . Группа C. 5-й тур
01 октября 2024, вторник. 20:45 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Бистрович – 49'     0:2 Глебов – 61'    

Пьянич присоединился к московскому клубу в минувшем сентябре. Боснийский полузащитник подписал контракт до конца нынешнего сезона с возможностью продления ещё на год.

Игра проходит на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Цыганок. Красно-синие ведут со счётом 2:0. На 49-й минуте полузащитник гостей Кристиан Бистрович открыл счёт в матче. На 61-й минуте нападающий Кирилл Глебов укрепил преимущество красно-синих.

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