«Барселона» — «Янг Бойз»: Рафинья удвоил преимущество хозяев

В эти минуты проходит матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречаются испанская «Барселона» и швейцарский «Янг Бойз». Команды играют на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Эриком Ламбрехтсом (Бельгия). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент выхода новости счёт 2:0 в пользу каталонцев.
На восьмой минуте форвард хозяев Роберт Левандовски открыл счёт в игре. На 34-й минуте забил полузащитник «Барселоны» Рафинья.
В своём матче в рамках 1-го тура общего этапа «Барселона» уступила «Монако» со счётом 1:2. «Янг Бойз» на своём поле проиграл «Астон Вилле» с разгромным счётом 0:3.
Действующим обладателем трофея является мадридский «Реал», который в финале обыграл дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0.
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