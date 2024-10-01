«Байер» — «Милан»: после первого тайма счёт не открыт

В эти минуты проходит матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречаются немецкий «Байер» и итальянский «Милан». Команды играют на стадионе «БайАрена» в Леверкузене (Германия). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Сандро Шеррером (Швейцария). Матч начался в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в матче – 0:0.
На 21-й минуте отличился нападающий «Байера» Виктор Бонифасе, однако после просмотра видеоповтора гол был отменён.
В своём матче в рамках 1-го тура общего этапа «Байер» разгромил нидерландский «Фейеноорд». Подопечные Хаби Алонсо победили со счётом 4:0. «Милан» встречался с английским «Ливерпулем». «Россонери» уступили со счётом 1:3.
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