Фанаты «ПСЖ» призывают вернуть Сафонова после провала Доннаруммы в матче с «Арсеналом»

Болельщики «ПСЖ» после матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом» на странице клуба в соцсетях подвергли критике голкипера Джанлуиджи Доннарумму.
Итальянский вратарь вышел в основе парижан на прошедшую игру. Он допустил две результативные ошибки. На этом фоне болельщики «ПСЖ» начали требовать, чтобы в ворота команды вернулся россиянин Матвей Сафонов, который ранее поменял Доннарумму из-за травмы.
Пользователь Leny: «Я бы предпочёл Сафонова в воротах».
Пользователь antonovvski: «Две ошибки Доннаруммы, два гола».
Пользователь zee: «Сафонов > Доннарумма».
Пользователь attaccototale: «Что творит Доннарумма?»