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Фанаты «ПСЖ» призывают вернуть Сафонова после провала Доннаруммы в матче с «Арсеналом»

Фанаты «ПСЖ» призывают вернуть Сафонова после провала Доннаруммы в матче с «Арсеналом»
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Болельщики «ПСЖ» после матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом» на странице клуба в соцсетях подвергли критике голкипера Джанлуиджи Доннарумму.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2024, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
2 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Хаверц – 20'     2:0 Сака – 35'    

Итальянский вратарь вышел в основе парижан на прошедшую игру. Он допустил две результативные ошибки. На этом фоне болельщики «ПСЖ» начали требовать, чтобы в ворота команды вернулся россиянин Матвей Сафонов, который ранее поменял Доннарумму из-за травмы.

Пользователь Leny: «Я бы предпочёл Сафонова в воротах».

Пользователь antonovvski: «Две ошибки Доннаруммы, два гола».

Пользователь zee: «Сафонов > Доннарумма».

Пользователь attaccototale: «Что творит Доннарумма?»

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