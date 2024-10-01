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Арсенал — ПСЖ, результат матча 1 октября 2024, счёт 2:0, Лига чемпионов

«Арсенал» дома обыграл «ПСЖ» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов
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Завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались английский «Арсенал» и французский «ПСЖ». Команды играли на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск. Игра закончилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2024, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
2 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Хаверц – 20'     2:0 Сака – 35'    

У лондонцев забили Кай Хаверц и Букайо Сака. Российский вратарь гостей Матвей Сафонов остался в запасе.

В 1-м туре Лиги чемпионов «Арсенал» сыграл вничью с «Аталантой» (0:0), а «ПСЖ» обыграл «Жирону» (1:0).

Напомним, с этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге чемпионов не будет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.

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