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Слован — Манчестер Сити, результат матча 1 октября 2024, счёт 0:4, Лига чемпионов

«Манчестер Сити» разгромил «Слован» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов
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Завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались «Слован» из Словакии и английский «Манчестер Сити». Команды играли на стадионе «Тегельне Поле» в Братиславе (Словакия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск. Игра закончилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2024, вторник. 22:00 МСК
Слован Бр
Братислава, Словакия
Окончен
0 : 4
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Гюндоган – 8'     0:2 Фоден – 15'     0:3 Холанд – 58'     0:4 Макэйти – 74'    

У английского клуба забивали Илкай Гюндоган, Фил Фоден, Эрлинг Холанд и Джеймс Макэйти.

Напомним, с этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге чемпионов не будет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.

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