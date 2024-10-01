«Манчестер Сити» разгромил «Слован» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов

Завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались «Слован» из Словакии и английский «Манчестер Сити». Команды играли на стадионе «Тегельне Поле» в Братиславе (Словакия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск. Игра закончилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

У английского клуба забивали Илкай Гюндоган, Фил Фоден, Эрлинг Холанд и Джеймс Макэйти.

Напомним, с этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге чемпионов не будет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.